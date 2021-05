Tomke-draaiorgel trekt langs de scholen om "jubileum kracht bij te zetten "

Tussen de mensen staat Hieke Rienstra van de Afûk. Zij is als projectleider betrokken bij de Tomke-tour. "Tomke is al zoveel jaar relevant", zegt ze. "We hopen dat nog jaren vol te houden."

Hieke overhandigt een geel koffertje aan de onderwijzers in Jubbega. "Hier zitten verschillende boekjes in voor de kinderen", aldus Rienstra. "Er zit een kalender in en spelletjes, maar ook verhalen over Tomke."

De Afûk is al jaren samen met Omrop Fryslân bezig om het Fries onder jongeren te verbeteren. "Dat het zo lang bestaat, komt omdat veel peuters zich kunnen vereenzelvigen met Tomke. Dat slaat altijd aan."

De Tomke-tour duurt nog tot 30 juni. Kijk op de webside voor het volledige programma.