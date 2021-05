Tekort aan bouwmateriaal: "Mensen komen vanuit het hele land voor hout"

Toch is er nog wel spanning, want er is nog geen licht aan het eind van de tunnel en ook de voorraad in Fryslân begint op te raken. Terpstra: "Mensen komen hier vanuit het hele land omdat wij het nog op voorraad hebben, dat is in het Westen een ander verhaal."

Van Leur weet ook niet hoe ze dit jaar doorkomen. Vorig jaar ging het nog goed omdat ze nog een grote voorraad hadden. In 2021 kunnen ze naar verwachting niet aan de vraag voldoen, omdat hun voorraad te laag ligt.