Operatie Friese Vlag: Anneke Pompstra woont aan een Noors fjord

Anneke werkt als docent Engels. Haar man werkt onder andere in de bomenkap. Hij houdt een 30 meter breed pad onder hoogspanningskabels vrij van bomen. Dat moet voor de veiligheid.

Anneke spreekt elke dag Fries "We spreken Fries met onze kinderen, anders kunnen ze niet meer met opa en oma communiceren. Gelukkig lijkt het Fries op het Noors, want het zijn beide Germaanse talen."

Twee jaar geleden voor het laatst gezien

Zo langzamerhand begint ze Fryslân en de familie en vrienden wel wat te missen. In deze coronatijd kun je niet zomaar even heen en weer. "De meeste familieleden hebben we twee jaar geleden voor het laatst gezien. Dat is veel te lang", vindt Anneke.

Voor noodgevallen gaat het reizen wel wat gemakkelijker. In normale gevallen moet iedereen die terugkomt in Noorwegen tien dagen in een coronahotel. Dat is duur en dan kun je tien dagen niet werken. Dus dat doen ze maar niet. "Er komen geen buitenlandse mensen het land in en we kunnen er ook niet zomaar uit."

Anneke en haar man zijn nog niet ingeënt tegen het coronavirus. "Daar zijn we nog te jong voor." Het land Noorwegen is wel bezig met vaccinatie. Waar corona meer heerst, wordt eerder gevaccineerd. In de gemeente waar Anneke met haar gezin woont zijn heel weinig coronabesmettingen. Dus staanze niet hoog op de lijst.