Verpieterde klokkenstoel in Snikzwaag wordt eindelijk opgeknapt

De staat van de klokkenstoel is slecht. Uit een inspectie van Stichting Monumentenwacht Fryslân bleek dat de klokkenstoel onstabiel is, dat kan bij stormweer gevaarlijk zijn. Alle staanders zijn door houtrot aangetast, sommige verbindingen zijn verroest en de verf is er afgebladderd.

Al sinds de 17e eeuw staat er een klokkenstoel in Snikswaag. De huidige klokkenstoel is geplaatst na een restauratie in 1971.

Geldkwestie

In 2019 was het nog onzeker of een restauratie wel mogelijk zou worden. Stichting BRM moest ook andere bouwwerken in de gemeente aanpakken, zoals de Jouster Toer. Naast de klokkenstoel in Snikzwaag vroegen ook nog een aantal andere klokkenstoelen om restauratie, want de stichting heeft er meerdere in beheer. Naast het geld was er ook nog overleg nodig met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed nodig.

Voorzitter Jelle Belksma vertelde in september 2019 dat het 'wel zodanig erg' was dat er een waarschuwingsbord naast moest worden geplaatst.