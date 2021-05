HEA! Piet Playmobil

Als Piet van der Meulen uit Frieschepalen thuiskomt van zijn werk, dan moet hij eerst even een rondje door zijn hok. Even kijken hoe de boel erbij staat. Hij verzamelt alles van PLaymobil, stalt het uit in zijn hok en wil het eigenlijk ook niet meer kwijt. Hij is helemaal gek van het oude goed met de originele verpakking, want dat is voor hem sentiment.