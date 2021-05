Contract Henk de Jong bij Cambuur met een seizoen verlengd

Een grote verrassing is het niet dat het contract van De Jong wordt verlengd. De laatste weken zeiden zowel de trainer zelf als technisch manager Foeke Booy al dat ze ermee bezig waren. Er dus nu witte rook.

"Nog niet klaar"

Op de website van Cambuur geeft De Jong aan dat de contractverlenging hem een 'fantastisch gevoel' geeft. "We zijn hier nog niet klaar en ik kijk ernaar uit om met iedereen rondom de club deze koers door te zetten op weg naar het nieuwe stadion."

Ook Booy is blij met het langere verblijf van de coach die de Leeuwarders twee keer kampioen maakte. "Een betere ambassadeur voor de club is er niet. Daarbij passen zijn manier van voetballen en warme persoonlijkheid uitstekend bij het bijzondere DNA van deze club."

Hoe de technische staf er volgend seizoen uit gaat zien, is nog even afwachten. Assistenten Sandor van der Heide en Martijn Barto liggen nog vast, maar Pascal Bosschaart en keeperstrainer Peter van der Vlag hebben een contract dat over een maand afloopt.

