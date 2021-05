Cambuurcontract Henk de Jong verlengd: "Ik ben super gelukkig"

Op dit moment is De Jong bezig met Booy om de selectie voor volgend seizoen samen te stellen. "Maar we moeten wel goed naar de centen kijken. Er moeten jongens bij die er bij passen en die het niveau omhoog brengen. Daar kijken we naar, het kan niet snel."

Spits

Zo is het nog de vraag wie er komend seizoen in de spits staat. Cambuur hoopt Robert Mühren te verleiden tot een langer verblijf. Vorige week hebben beide partijen met elkaar gezeten en volgens De Jong was dat een goed gesprek. Een andere naam die valt is die van oud-Heerenveen-speler Jizz Hornkamp. Is dat een optie voor de spits?

De Jong: "Dat vind ik een heel groot talent. Hij heeft een prachtige stijl, kan goed koppen, is voetballend goed en kan goed druk zetten. Het is een heel interessante jongen, maar die kunnen we niet betalen. Hij heeft nog een contract bij Den Bosch, dus voor ons niet haalbaar."

Technische staf

Hoe de technische staf er volgend seizoen uit gaat zien, is nog even afwachten. De verwachting is dat die grotendeels intact blijft. Assistent-trainer Martijn Barto ligt nog vast, maar Pascal Bosschaart en keeperstrainer Peter van der Vlag hebben een contract dat over een maand afloopt. De club is met hen in gesprek over contractverlenging.

