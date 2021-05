Van de 42 coronapatiënten die nu in de Friese ziekenhuizen liggen, liggen er 19 op de intensive care. Dat zijn er twee meer dan een week geleden.

Op de andere afdelingen is er wel een flinke daling: van 43 naar 23.

In de drie noordelijke provincies liggen in totaal 92 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Daarvan komen er 19 uit andere regio's.