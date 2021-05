Boeren, milieuclubs en bouwers komen met 'oplossing' voor stikstofcrisis

Dat zou goed zijn voor bijvoorbeeld het aanpakken van het grote huizentekort in Nederland en het vergroenen van de landbouw. De plannen komen van Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, LTO Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland. Ze hebben hun oplossing opgeschreven in het FD.

Overheidsbeleid stikstof in strijd met natuurwetgeving

De stikstofproblematiek in Nederland kwam in 2019 aan het oppervlak, toen de Raad van State oordeelde dat het hele stelsel waarmee de overheid de stikstofuitstoot reguleerde in strijd was met Europese natuurwetgeving. Na de uitspraak van de hoogste bestuursrechter liep de vergunningverlening grotendeels vast - en daarmee bijvoorbeeld ook de bouw. Voordat de coronacrisis uitbrak, noemde premier Mark Rutte de stikstofproblematiek "de grootste crisis" die hij als premier meemaakte.