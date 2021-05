Aanleg Wynpark Fryslân loopt vertraging op

De vertraging komt volgens Windpark Fryslân door een combinatie van het onstuimige weer, de 'complexe logistiek' van het project en het coronavirus.

Het windpark gaat groene stoom leveren dat gelijk staat aan het verbruik van ongeveer 500.000 huishoudens. Het project kost 850 miljoen euro.

De provincie is een van de aandeelhouders en verwacht dat het windpark ieder jaar zo'n 5 miljoen euro oplevert. Daar zou vooral de omgeving van moeten profiteren.

Twee stroomkabels van 55 kilometer

Naast de 89 windturbines in het IJsselmeer komt er bij Breezanddijk een transformatorstation. Bij Kornwerderzand is een werk- en natuureiland aangelegd om de natuur in de omgeving van het windpark te monitoren.

De twee stroomkabels in het IJsselmeer, die het windpark verbinden met een hoogspanningsstation in Oudehaske, zijn ook al aangelegd. Die kabels liggen twee meter in de bodem en zijn 55 kilometer lang.

Verset

Voor de aanleg werd al tien jaar gesproken over de plannen voor het windpark. In die periode is er ook veel verzet geweest van natuurorganisaties en de toeristische sector. De turbines worden namelijk ongeveer 180 meter hoog. Dat is 65 meter hoger dan de Achmeatoren in Leeuwarden.