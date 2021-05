Kazemattenmuseum krijgt bodywarmer van Canadese bevrijders

Klaas Rispens bood de bodywarmer aan bij het museum. Zijn vader had de Jerkin in 1945 gekregen van een Canadese militair. Conservator Wim Stienstra is er blij mee. "Hij werd veel gedragen door Engelse en Canadese soldaten, over de battledress. We hadden er nog niet een van in ons museum."

Van West-Friesland naar Oost-Groningen

De vader van Klaas Rispens kwam in Oldambt in contact met de Canadese soldaten. Vader Rispens kwam uit Noord-Holland, maar daar hadden de Duitsers kort voor het einde van de oorlog het land onder water gezet. Alle bewoners van de polder moesten hun gebied halsoverkop verlaten. Toen Rispens hoorde dat boeren in Oldambt geen machines meer hadden om hun land te bewerken, ging hij daarheen om te helpen. De boeren in Oost-Groningen waren hun machines verloren door de Duitsers. Die hadden ze in de kanalen gegooid.

Uiteindelijk heeft Rispens een jaar in Oldambt gezeten. Daar kwam hij dus ook de Canadese soldaten tegen. Toen zij in de zomer van 1945 naar huis gingen, gaf een van de soldaten zijn Jerkin-bodywarmer aan Rispens. Na 75 jaar in de familie geeft zoon Klaas Rispens het kledingstuk nu dus aan het museum. Binnenkort krijgt de bodywarmer een plek in de tentoonstelling in Kazemat VI.