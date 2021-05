Vaccineren alle volwassen op Friese Waddeneilanden begint vandaag

De fjouwer eilannen binne frijwat ûntsjoen bleaun fan de corona-útbraak. Se ha de leechste besmettings- en stjertesifers fan it lân. Op Skylge wie yn augustus in útbraak op camping Appelhof. De measte besmette minsken wennen lykwols oan de fêste wâl. Skiermûntseach wie yn oktober de lêste gemeente yn Nederlân dêr't it firus fêststeld waard.

De vier eilanden zijn door hun ligging redelijk gespaard gebleven tijdens de corona-uitbraak. Ze hebben de laagste besmettings- en sterftecijfers van het land. Op Terschelling was er in augustus een uitbraak op camping Appelhof. Schiermonnikoog was in oktober de laatste gemeente in Nederland waar het coronavirus werd vastgesteld.