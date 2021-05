Epke moest 'meerdere sprintjes trekken' bij luchtaanvallen Israël

In de avond van 12 mei kwam er 'een flink aantal' rakketten op Tel Aviv af, meldt Zonderland. "Het was duidelijk dat de situatie ernstig was. De eerste dagen daarna ging het luchtalarm iedere dag af en we hebben meerder keren een sprintje getrokken naar de schuilplaats die het dichtste bij was."

Volgens Zonderland is er van alle rakketten vrijwel geen enkele op de grond ontploft, maar terugvliegen was wel risicovol. "Ik heb besloten om een 'staakt-het-vuren' af te wachten.

Anderhalve minuut

Het trainingsschema veranderde, doordat Zonderland vastzat in Israël. "Gelukkig kon ik wel verder trainen. Ik heb ervoor gekozen om dat te doen in een turnhal die dichter 'bij huis' was.

"Reizen is een risico, omdat je dan niet altijd binnen anderhalve minuut een schuilplaats kunt vinden. En dat is de tijd die er in Tel Aviv is tussen het alarm en de raketinslag."

Risico 'nihil'

Zonderland was aan het trainen in Israël omdat het weer hem in Nederland niet zoveel energie gaf, zegt hij. Hij zocht 'een warm klimaat met veel zon'.

Bovendien is er volgens Zonderland in Israël 'een mooi trainingscomplex met goede turners'. En het risico op een coronabesmetting noemt hij 'nihil', omdat het land vooroploopt met vaccinaties.

Olympische Spelen

De wedstrijd in Bulgarije was misschien wel de laatste internationale wedstrijd die Zonderland kon turnen voor de Olympische Spelen in Tokyo. Er staat nog een wereldbekerwedstrijd in Doha op het programma, maar het is nog steeds niet duidelijk of die wel doorgaat.