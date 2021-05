Mensen verdwijnen in de meubelboulevard, ook zonder koffie of gebak

Met grijs, regenachtig weer en zonder concurrentie van evenementen zoals de Skoattermerk of de Fietselfstedentocht kiezen duizenden mensen voor een bezoek aan het Home Center.

"Piet, je hebt goed aan ons gedacht, want het is heel mooi weer voor de meubelboulevard", zegt directeur Sikko Kapenga van het Home Center. De meubelboulevard trok in totaal meer dan 7.000 mensen.

Coronaregels

Anderhalve meter afstand is eenvoudig na te leven. Een teller bij de deur houdt bij hoeveel mensen zich in het gebouw bevinden.

Kapenga hanteert als uitgangspunt dat iedere klant minimaal 35 vierkante meter ruimte moet hebben. Dat is meer dan tweemaal zoveel als de RIVM-regel van 15 vierkante meter.

'Met zonnig weer had ik wat anders gedaan'

De klanten in Wolvega komen niet alleen uit Fryslân, maar ook uit de buurprovincies Drenthe, Overijssel en Flevoland.

Verschillende klanten geven aan dat ze vanwege het slechte weer voor een bezoek aan de meubelboulevard hebben gekozen. "Ik ben hier ook om me te laten inspireren, maar met zonnig weer had ik wat anders gedaan", zegt een klant uit het Overijsselse Hasselt.

Omzetverlies weer goedmaken

De meubelzaak is afgelopen winter tweeënhalve maand dicht geweest vanwege de coronaregels. Kapenga denkt dat hij die verloren omzet in de loop van het jaar wel goed zal maken.

"Mensen hebben net vakantiegeld gekregen, maar weten niet of ze wel op vakantie gaan. Dan lonkt dat nieuwe bankstel natuurlijk, zeker als ze al van plan waren om er één te kopen."