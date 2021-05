Kampioensclub Twente telt vier Friezen: "We praten hier altijd Fries"

"De Friese speelsters hebben alle vier een grote impact op ons team", zegt de trainer. Op de vraag welke speelster het grootste aandeel had in de Twentse titel, is de coach heel duidelijk: Sisca Folkertsma.

"Qua volwassenheid en qua rol in de play-offs is Sisca natuurlijk iemand die er bovenuit gestoken heeft in de laatste wedstrijden", zegt Stroot.

Oranje

De kans is groot dat bondscoach Sarina Wiegman de komende zomer ook graag gebruik wil maken van de 'volwassenheid' van Folkertsma op de Olympische Spelen. Wiegman was bij de latste wedstrijd van Twente, om Folkertsma in actie te zien.

Folkertsma zelf had nog niets gehoord. "Ik heb geen idee of ik erbij ben. Ik was nu vooral met Twente bezig, en we zien wel wat hierna nog allemaal komt."