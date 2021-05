Johnny Jansen: "Als ik praat over dit seizoen krijg ik pijn in mijn buik"

In een extra lange SportCast zijn we te gast in het Abe Lenstra stadion en kijken we terug op het afgelopen jaar met hoofdrolspelers Johnny Jansen, Henk Veerman, Erwin Mulder en Jan Paul van Hecke.

De trainer van Heerenveen is niet tevreden over het seizoen: "Ik heb er echt de balen van en als ik er over praat krijg ik pijn in mijn buik. De grootste pijn zit hem in het feit dat we niet hebben laten zien wat we kunnen."