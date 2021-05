Weer is het stil bij traditionele Pinksterviering in Veenklooster

Normaal is het een drukte van belang op pinkstermaandag in Veenklooster. Het is de locatie van één van de grootste Pinkstervieringen van Nederland. Het hele weekend wordt het evangelie er verkondigd. Er wordt gezongen en voor de kinderen worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Maar door corona is het voor het tweede jaar op rij stil. De vogels hebben het bos overgenomen.

"We zingen hier normaliter christelijke liederen in het bos. En dat doen we al sinds 1878 in de open lucht. Vanaf 1973 zelfs elk jaar. En nu moeten de vogels de lof op de Heer maar zingen. Het is wel jammer dat we zelf niet mee kunnen doen.