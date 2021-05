Turner Epke Zonderland niet naar Bulgarije na langer verblijf in Israël

Daardoor kwam de voorbereiding van Zonderland op het evenement in Varna in de knel. Mede door logistieke problemen, ook door de verschillende coronamaatregelen, heeft hij daarom besloten om niet naar Bulgarije te gaan.

"Dit betekent dat ik mijn voorbereiding op de Olympische Spelen weer moet veranderen. Ook het laatste kwalificatiemoment voor de Spelen, de World Cup in Doha, staat nog altijd niet definitief op de planning", zo zegt de Olympisch kampioen van 2012. "Maar mijn doel is en blijft Tokyo, met of zonder de wedstrijd in Doha."