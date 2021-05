Weidevogels profiteren van natte Himpensermar

Eerder had Fryslân grote overstromingsvlaktes waar in de winter niet veel plaats was voor roofdieren en bijvoorbeeld muizen. Dat is in de Himpensermar een klein beetje teruggekomen, denkt boswachter ecologie Jakob Hanenburg van Staatsbosbeheer. "Het is een heel bescheiden reconstructie van een verdwenen landschap. Die echo uit het verleden zou je ook als een wegwijzer kunnen gebruiken richting een toekomst waarbij weidevogels meer de ruimte krijgen en roofdieren niet."

Hanenburg over waarom het nu zo slecht gaat: "De oorzaak lag in het veranderde landschap. We hebben het altijd maar over predatoren, maar de toename van het aantal predatoren heeft dezelfde oorzaak als de neergang van het aantal weidevogels. Het landschap is gewoon veranderd."