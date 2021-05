TERUGBLIK: Hoe Fryslân de Elfstedentocht fietste op pinkstermaandag

Op pinkstermaandag 1912 was de allereerste editie van de fietselfstedentocht. In de eerste jaren was het nog een wedstrijd, maar dat veranderde later in een toertocht.

De belangstelling voor het fietsen van de route van zo'n 240 kilometer werd langzaamaan groter. Sinds 1987 moger er maximaal 15.000 mensen meedoen. Wie de tocht uitrijdt, krijgt een medaille.