Anne-Goaitske Breteler: "Kwetsend, hoe Hugo de Jonge over cultuur praat!"

"Cultuur is niet optioneel, het is zo'n belangrijk onderdeel van het leven en welzijn van mensen. Ik denk ook dat het veel bijdraagt aan hoe mensen zich voelen. Het doet zo veel met mensen en laat ze nadenken. Dat hebben we nu juist nodig. En bovendien snap ik niet waarom we er niks over horen van minister Van Engelshoven."

Anne-Goaitske Breteler deed haar uitspraken in het Nieuwsforum van Buro de Vries en kreeg daarin steun van de andere forumleden Habtamu de Hoop (PvdA) en Femke Wiersma (Boer Burger Beweging).

Wiersma wees op het verbindende karakter van kunst en cultuur en dat het bijdraag aan 'gelukservaringen'. De Hoop maakte de vergelijking met het geloof en sport: "Voor sommige mensen is dat o zo belangrijk in hun bestaan. Maar dat geldt ook voor cultuur, wat mij betreft. Ik heb mij ook boos gemaakt om de uitspraken van De Jonge. En als partij doen we er alles aan om ook zo snel mogelijk meer ruimte voor cultuur te realiseren."