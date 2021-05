Elfstedensteppers halen 55.460 euro op na 460 kilometer op de step

Zondagavond kwam er een einde aan de monstertocht van de zeven vrienden. De groep bestaat uit Johan Bloemhof, zijn broers Harm en Freddy, Esther, de vrouw van Freddy, Jurjen Burghgraef, Sjoerd Vellinga en Joris Bos.

Druk bij de finish

In Bolsward was het behoorlijk druk toen de vrienden daar voor de tweede keer dit weekend op de finish afkwamen. Volgens de steppers was de tweede omloop van 230 kilometer eenvoudiger dan de eerste keer. Dat kwam ook omdat het weer op zondag wat verbeterd was vergeleken met zaterdag.