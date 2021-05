Roeister Ymkje Clevering: "Goud op de Spelen is het uitgangspunt"

"In de boot zaten naast Clevering (uit Haulerwijk), Sophie Souwer, Karolien Florijn en Veronique Meester. Eerder veroverden ze voor de derde keer op rij de derde keer op rij de Europese titel. Daarom zochten wij contact met hun om te praten over dat grote doel van dit jaar, de Olympische Spelen in Tokio."

Hoe belangrijk is dit in voorbereiding op de Spelen?

"Het is lekker dat we deze resultaten boeken in onze voorbereiding op Tokyo, dat betekent dat we goed op weg zijn. Ik denk ook dat wij wel wat goed doen, maar eerlijk is eerlijk, favorieten als Ierland deden vandaag niet mee. Maar als het verschil op de finish dan zo groot is als vandaag, dan geeft dat wel een goed gevoel."

Hoe ziet de voorbereiding op Tokio er verder uit?

"We zitten nu in Zwitserland. We gaan nog naar Italië, dus hopelijk kunnen we deze overwinning daar vieren met een pizza en een biertje, haha. Dan is er in Italië nog een wereldbeker in Rome waar wij een meedoen. Daarna gaan we twee weken naar Nederland, om dan weer twee weken op trainingskamp in Italië te gaan. En dan is het zover, dan gaan we naar Japan!"

Hoe komt het op de Spelen, zit er een gouden medaille in?

"Wij geloven in een medaille. Dat is wel ons uitgangspunt. We trainen ervoor en dan is het maar net welke vorm de concurrentie heeft op dat moment. Australië won van ons op het WK van 2019, Ierland is op dit moment ook heel sterk en van Amerika weet je eigenlijk nooit hoe goed ze zijn. Daar moet je altijd voor oppassen."