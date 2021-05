Veenhoop Festival gaat niet door: "We moeten elkaar wel kunnen knuffelen"

De organisatie heeft het besluit genomen in overleg met de gemeente en provincie. Niemand kan nu zeggen welke coronamaatregelen er in juli gelden. Bovendien is voorzitter Jan Feikema bang voor teveel bezoekers, omdat er verder ook niets georganiseerd wordt. "Dan krijgen we taferelen zoals Woodstock, toen stapte ook iedereen in de auto omdat daar een feest was."

Jubileumeditie

Bovendien denkt hij niet dat de doelgroep van het festival, van 18 tot 80 jaar volgens Feikema, om die tijd allemaal al gevaccineerd zijn. En de anderhalve meter afstand tussen de bezoekers ziet hij ook niet zitten: "We moeten elkaar op De Veenhoop wel kunnen knuffelen, anders is het geen feest."

Vorig jaar kon het festival ook al niet doorgaan. Toen koos de organisatie voor een online alternatief. Dat lukt komende zomer niet. Het had dit jaar de zeventigste editie van het festival moeten zijn. "Volgend jaar dan maar voor nummer zeventig, dan pakken we uit!"