Geen Kallemooi op Schiermonnikoog; wel staat er een mast met een mand op het eiland

Haan of geen haan?

Volgens de traditie hoort er een haan in de mand. Over het opsluiten van die haan in de mand is geregeld opschudding. Twee jaar geleden werd er nog een juridische strijd om gevoerd. Dierenorganisatie Dierennoodhulp wilde dat het verboden werd om het beest op de sluiten. De Raad van State sprak echter uit dat er geen verbod kwam.

Of er dit jaar een haan in de mand zit, is niet bekend. Waarschijnlijk ontbreekt het dier dit jaar.