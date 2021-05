Omrop TIP: Nostalgische muziek en Fietselfstedentochtverhalen op pinkstermaandag

Pinkstermaandag is normaliter een dag vol beweging in de provincie met de Fietselfstedentocht. Corona is voor de tweede keer spelbreker, maar Omrop Fryslân maakt er een leuke middag van. In het programma 'Moai wie dy tiid' brengen we tussen 13.00 en 18.00 uur nostalgische radio met de geschiedenis van de muziek, de verhalen erachter en we brengen verhalen over de Fietselfstedentocht.