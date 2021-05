Wiep en Durkje Koehoorn verslaafd aan pelgrimsroutes naar Santiago de Compostela

Ooit kochten ze een boekje over het Sint Jacobuspad, de pelgrimsroute van Sint-Jacobiparochie naar Hasselt, bij Zwolle. "In het Pinksterweekend van 2005 hebben wij een begin gemaakt. Dat het ons zo goed zou bevallen, hadden we nooit gedacht", vertelt Durkje Koehoorn.

In 156 dagen, verspreid over een tijdsbestek van jaren, legde het echtpaar de route naar Santiago de Compostela af. "De route van het Sint Jacobuspad naar Santiago de Compostela is 3366 kilometer", vertelt haar man Wiep. Naast de klassieke route hebben Wiep en Durkje Koehoorn ook via andere routes Santiago bereikt.

"Maar de reis zelf is voor ons altijd het doel. Het is natuurlijk mooi als je in Santiago de Compostela aankomt, maar het is ook op een bepaalde manier een teleurstelling, want je bent je doel kwijt. Voor de meeste mensen is het onderweg zijn dan ook het mooiste. De mooie gesprekken met andere pelgrims, de innerlijke reis naar jezelf en de zoektocht naar onszelf als echtpaar."