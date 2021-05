Peter Vermaat: "Zolang het verhaal van Titus Brandsma wordt verteld, leeft hij"

Titus Brandsma werd in 1881 geboren in Bolsward. Hij stierf in 1942 in Dachau. In 1985 werd Titus Brandsma zalig verklaard. In 2000 ging ook het gerucht dat Brandsma heilig verklaard zou worden, maar dat gebeurde niet.

Voor verteller, dichter en poppenspeler Peter Vermaat was het toen wel de aanleiding om een poppenspel te maken over de pater die in verzet kwam tegen de nazi's en het fascisme.

Het leven van Titus Brandsma spreekt tot de verbeelding, zegt Vermaat. De devoot katholiek maakte zich sterk voor de katholieke pers en kwam later in verzet tegen de nazi's. Hij moest het met de dood bekopen. In concentratiekamp Dachau werd Titus Brandsma vermoord. Vermaat probeert de persoon Titus Brandsma in al zijn hoedanigheden tot leven te brengen.

Brandsma was enerzijds trouw aan het gezag aan de kerk, maar kwam wel in verzet tegen dat wat volgens hem niet deugde. "Hij stond op voor de vrijheid van de pers. Dat is nu ook weer actueel. Door een heiligverklaring zou hij een symbool worden hiervan."