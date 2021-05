Middelbare scholen weer open: "Alle partijen zijn er blij mee, mits het veilig kan"

"We zijn er erg bij mee, de leerlingen, de leraren en de ouders. Alle partijen zijn er blij mee, mits het veilig kan", zegt bestuurder Hans Wildeboer van het Bornego College in Heerenveen. "Bijna alle leerlingen en leraren geven aan dat ze het liefst zo snel mogelijk weer naar school willen."

In het voortgezet onderwijs kan de anderhalve metermaatregel worden losgelaten. Wel moeten de leerlingen en docenten twee keer per week thuis een zelftest doen. De school heeft al veel testen aangeleverd gekregen.

Twee keer per week thuis testen

"De leerlingen krijgen per week twee testen mee. We willen ze ook meegeven dat ze de testen doen. We moeten het echt met elkaar doen. Als we besmettingen kunnen voorkomen, dan kan het onderwijs doorgaan." Het doen van de zelftest is niet verplicht. "Het Rijk geeft een een indringend advies."

Wildeboer zegt ook dat scholen nu meer ruimte hebben dan eerder. "De examenklassen zijn niet meer op school en we kunnen beter ventileren want het is buiten wat warmer."

Onrust bij sommige docenten

Hij hoort ook dat sommige docenten er niet zo blij mee zijn dat de scholen weer open gaan. "De maatregel zorgt bij sommigen voor onrust. Ze vinden het spannend omdat ze nog niet zijn gevaccineerd. En met 25 leerlingen in de klas is de kans aanwezig dat ze besmet raken. Die onrust begrijp ik als werkgever en daarom moeten we collectief de preventieve testen doen om zo het onderwijs door te kunnen laten gaan."

Op 7 juni moeten de scholen open zijn. Scholen hebben dus nog een week na 31 mei om zaken als roosters op orde te krijgen.