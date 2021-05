Oude Friese handschriften automatisch overgezet naar digitale tekst

Andere handschriften

De regionale historische centra hebben van het Rijk geld gekregen voor het digitaliseren. "Zo zijn eerder de notariële akten gescand," zegt De Boer. "Dit is een soort vervolg. Maar nu het draait, zijn we wel in gesprek met andere centra over hoe we nu verder willen. Er wordt nagedacht over een volgend project met oudere handschriften, maar daar moet eerst meer zekerheid over zijn qua financiering."