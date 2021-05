EK-zilver voor 'reserve' Marrit Steenbergen op gemengde estafette

Marrit Steenbergen heeft als reserve met de Nederlandse gemengde estafetteploeg bij de 4x100 vrije slag zilver gewonnen. Slotzwemster Femke Heemskerk, eerder op de avond al de beste op de 100 meter vrije slag, tikte in 3.22,26 na Groot-Brittannië als tweede aan. Steenbergen kwam zelf in de finale niet in actie.