Wons heeft woningen voor eigen gemeenschap na ruim tien jaar eindelijk af

Woningcorporatie Elkien besloot in 2011 de plannen voor sociale huurwoningen in het dorp definitief te schrappen. "Toen hebben wij als dorp gezegd: dan gaan we kijken of we het zelf kunnen", zegt Kees Boer, voorzitter van corporatie Mienskip Wûns.

Dat was nog een hele uitdaging. "We hebben heel veel overlegd met het dorp zelf en het allerbelangrijkste is om de financiering rond te krijgen. Dat was een groot probleem. Dat vind ik ook het grootste huzarenstuk dat we hebben uitgehaald: het is ons gelukt om voor het allergrootste deel de woningen zelf te financieren", zegt Boer.

De woningen kosten ruim 300.000 euro. Daarvan is 200.000 euro door particulieren uit het dorp, het dorpsbelang en de kerk opgehaald.

Ecologisch

De twee-onder-een-kapwoningen zijn op een ecologische manier gebouwd, door een aannemer uit het dorp. "Het is moeilijk om woningen te bouwen voor de sociale huursector, die ecologisch en energiezuinig zijn en die mensen dezelfde kansen geven als wanneer iemand voor zichzelf een vrijstaande of gezinswoning bouwt", zegt aannemer Siebe Baints van ECOhûs Fryslân.

"We willen graag iets neerzetten wat ook in de toekomst voor de volgende generatie, onze kinderen, nog waarde heeft", zegt Baints.

Meer woningen?

Elkien heeft Mienskip Wûns de kavel waar nu nog vier van hun huurwoningen op staan, ook aangeboden. De gemeenschap is echter niet geïnteresseerd, want het project smaakt niet naar meer. "Nee, qua meer woningen neer zetten wel, maar het proces om woningen neer te zetten is zo ingewikkeld", zegt Boer.

"Twee woningen uit zo'n heel klein dorp halen dat is al heel wat. Dan moeten we dus echt externe financiers hebben en dat krijgen we gewoon niet voor elkaar."

Enthousiasme

Het dorp is natuurlijk wel trots op de twee woningen die er nu eindelijk zijn gekomen. "Iedereen heeft zijn schouders eronder gezet. Dat vind ik echt geweldig en dat is ook de kracht van dit dorp. We hebben in het verleden ook samen het sportveld gerealiseerd. Zo zijn er wel meer zaken die als je daar als dorp je schouders onder zet voor elkaar kan krijgen", zegt Boer. "Maar je moet wel geduld hebben en een beetje een lange adem."