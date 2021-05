'Shake It' shaket nog niet: kermisexploitanten wachten op ja uit Den Haag

Kermisexploitanten wachten nog altijd om het moment dat ze weer los mogen. In Burgum haalt Dannick Oppedijk van Veen zijn attractie 'Shake It' uit de loods, maar het gevaarte blijft gewoon op het terrein staan. Volgende week wordt de jaarlijkse keuring uitgevoerd. Normaliter had Dannick al in maart met de 'Shake It' door Nederland getoerd.