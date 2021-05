Het laatste Cambuur Sjoernaal: een overzicht van het kampioensjaar

Het voetbalseizoen van SC Cambuur begon op 28 augustus 2020 en kwam vorige week, op woensdag 12 maart, aan zijn eind. Het is een heel succesvol jaar geweest voor de Leeuwarders met het kampioenschap, promotie naar de eredivisie en liefst drie periodetitels. In het laatste Cambuur Sjoernaal kijken we terug op het seizoen met onder anderen assistent-trainers Martijn Barto en Pascal Bosschaart. Bovendien schuift Robert Mühren weer aan voor de rubriek 'Mührens Mooiste' en hij vertelt over de beslissing dat hij moet nemen over zijn toekomst.