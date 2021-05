Tomke wordt 25 jaar; al twee generaties groeien met het kereltje op

Juni wordt een Tomke-feestmaand. Er is een speciale videoclip en er komen een aantal feestelijke activiteiten rondom het kereltje. De peuters die vroeger de Friese taal op speelse wijze is bijgebracht, geven het door aan de kinderen van nu.

Er is een stroom aan verhalen op televisie uitgezonden. Tomke is ook lesmateriaal geworden ener zijn spelletjes en liedjes van. De makers hebben nog steeds heel veel plezier in het bedenken en het inspreken van de verhaaltjes.

"Ik vind Tomke het allerleukst omdat hij wat recalcitrant is", zegt actrice Tamara Schoppert, die de stem van Tomke doet. "Wat dat betreft is Annie M.G. Schmidt natuurlijk een heldin. En van mij mag Tomke nog wel wat recalcitranter. Dan heb ik het meeste plezier."