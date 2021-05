Aantal nieuwe coronabesmettingen in Fryslân onder de 100

De measte nije besmettingen binne meld yn de gemeente Súdwest-Fryslân (22), daarna komen Leeuwarden (18) en Noardeast-Fryslân (8).

In Fryslân is in de afgelopen 24 uren geen nieuw sterfgeval gemeld als gevolg van het coronavirus, wel werden er 2 personen met een coronabesmetting opgenomen in het ziekenhuis.

Het aantal besmettingen per gemeente (zie je de kaart niet goed, klik dan hier):