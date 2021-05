HEA! Afscheid van een Friesgezinde sporthalbeheerder

Na 44 jaar zit het er op: Titus Bergsma legt zijn werk neer als beheerder van sporthal De Greidhoeke in Easterein. En hij stopt ook met het sportcafé dat hij met zijn vrouw runde. In het café hebben sporters door de jaren heen heel wat feestjes gevierd. Met de roemrijke danspaal als centraal middelpunt. Bergsma was ook erg Friesgezind: alle borden in de sporthal zijn in het Fries en zo stond hij alle gasten ook te woord.