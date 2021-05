Leeuwarder festival Welcome to The Village binnen uur uitverkocht

"Ongelooflijk, dat het zo snel ging", zegt Eva van Netten, artistiek leider. "Het was wel spannend. Al voor 10 uur stonden mensen digitaal in de wachtrij. In het eerste kwartier gingen er meer dan honderd kaarten per minuut doorheen."

Ze is er blij mee. "Mensen willen heel graag en het voelt voor ons als steun." Ze hebben een plan bedacht dat alle 1.500 bezoekers in drie groepen het programma volgen. "Dat was een ingewikkelde puzzel en zal ook ingewikkeld worden in de uitvoering."

Zoals het nu lijk, zal het publiek een bewijs van vaccinatie of een negatieve test moeten laten zien. "We volgen de regels van de overheid, maar mogelijk veranderen die nog. En dan volgen we die weer."