OPROEP: Omrop Fryslân zoekt mensen met langdurige coronaklachten

We komen graag in contact met Friezen die hier last van hebben en willen via een online formulier een paar vragen stellen. Jouw gegevens zijn privé en zullen alleen worden gebruikt om inzicht te krijgen in het aantal mensen dat klachten heeft en welke klachten dat zijn.

Hebt u in de afgelopen 15 maanden het coronavirus opgelopen? Heeft u na een aantal maanden klachten die passen bij de nasleep van het coronavirus? Krijgt u zelf fysiotherapie hiervoor en wilt u informatie hierover met ons delen? Ga dan naar www.omropfryslan.nl/coronaneisleep en vul het formulier in.