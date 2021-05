Omrop TIP: Beklimmers over meer democratie

Beklimmers van het vlakke land

'The wisdom of the crowd' gaat over de toekomst van democratie. Het is deel 7 van 'Beklimmers van het vlakke land', een serie FryslânDOKs over vernieuwende ideeën voor het platteland. Vaak zijn het kleine, lokale initiatieven, gedreven door grote idealen en vergezichten. Eerdere afleveringen gingen over natuur en landschap, landbouw, gezondheid en het dorp van de toekomst.