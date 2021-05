6 Friese tintjes aan het Eurovisie Songfestival

Leeuwarden en Nannewiid in postcardvideo's

Onze eigen provinciehoofdstad was in de eerste halve finale terug te zien in een postcardvideo. Bijna drie miljoen Nederlanders zagen de Leeuwarder 'Love'-fontein schitteren op Europese televisie. Ook zijn er in februari opnames gemaakt van het natuurijs bij het Nannewiid voor een postcardvideo. Deze beelden waren afgelopen donderdag te bewonderen tijdens de tweede halve finale. Ook Schiermonnikoog kwam voorbij.