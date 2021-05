Waadhoeke krijgt met Gerard de Jong een meertaligheidscoördinator: "Ik ben er heel blij mee"

"Ik ben er heel blij mee dat Waadhoeke het vertrouwen in mij stelt als eerste meertaligheidscoördinator, omdat ik denk dat deze functie op mijn lijf is geschreven. Waadhoeke is met de rijkdom aan taal een unieke gemeente; een rijkdom die we koesteren en verder willen uitbouwen", zegt De Jong.

"Het is mijn taak om - samen met de enthousiaste taalpartners van het Bildts, Franekers, Fries en het maatschappelijk veld meertalig Waadhoeke naar een hoger plan te tillen. Een robuust taalnetwerk, meer aandacht voor de kleine talen op school en het vergroten van de zichtbaarheid en diversiteit aan talen: dat is het doel. Zodat elke bewoner van Waadhoeke zich vrij voelt om de eigen taal welke die ook maar is te gebruiken."

Meertaligheid behouden en versterken

Waadhoeke is trots op zijn meertaligheid, en wil die behouden en versterken. Waadhoeke streeft ernaar meer gebruik van het Fries, Bildts en Franekers in een gemeente en maatschappij waar het vanzelfsprekend is om die talen naast en door elkaar te gebruiken.

De functie van meertaligheidscoördinator begint op 1 juni en is voor een periode van vier jaar