Burgemeester Gebben: "Brand is groot drama, maar eigenaren begrijpen dat er ook een zakelijke kant aan zit"

De gemeente heeft contact gehad met de eigenaren van het houtbedrijf dat ze met dit advies naar buiten komen. "De brand is een groot drama, maar ze begrijpen dat er ook een zakelijke kant aan zit. Dat er naast hun eigen schade ook schade is voor de boeren in de buurt", zegt Jeroen Gebben, burgemeester van Tytsjerksteradiel. Al 70 mensen hebben melding gedaan van schade, zelfs op elf kilometer van de brand zijn stukjes aangetroffen in Aldwâld.

"Ze moeten zich melden bij de verzekeraar van de veroorzaker, die moeten ze aansprakelijk stellen. Het land moet worden geschouwd en vervuilde grond moeten ze laten afvoeren. We houden het asbestprotocol maar aan, want dat is er nog niet voor zonnepanelen."