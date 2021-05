De Rouwe vindt dat CDA ook aan oppositie moet denken: "Ook geen rol voor mij bij nieuw kabinet"

Topsport is een politieke keuze, zegt De Rouwe. "Ik vind het een mooie uitkomst. Het is voor de breedtesport goed, voor de topsport goed en voor het imago goed. Daar hebben wij iets voor over."

In het verleden te opportunistisch met Thialf

In het verleden zijn er wel verkeerde besluiten genomen, vindt De Rouwe. "In het verleden is er misschien te makkelijk gedacht: er hoeft geen geld bij. Dat was te opportunistisch, daardoor zijn we nu op het punt gekomen waar we nu zijn." Volgens de gedeputeerde gaat het nu de goede kant op. "De eerste buit is binnen, want KNSB en NOC*NSF betalen mee. We moeten wel de portemonnee trekken als provincie, als aandeelhouder. Maar andere partijen dus ook."