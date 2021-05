Vrouwen SC Heerenveen winnen van PEC Zwolle in wedstrijd zonder pit

Na een half uur spelen stond de stand nog steeds op 0-0 in Nieuwehorne. Het lukte beide ploegen maar niet om echte kansen te creëren. Nikée van Dijk van Hearrenfean maakte een actie, maar haar schot kon worden tegengehouden door de verdediging van Zwolle.

Na de rust wisselde Heerenveen twee spelers: Williënne ter Beek en Elze Huls verlieten het veld om ruimte te maken voor Wiëlle Douma en Jet van der Veen. Even later werd ook Dana Philippo voor Alieke Tuin ingewisseld. Daarna kwam er pas wat schot in de wedstrijd: Van Dijk komt dicht bij een doelpunt. Haar inzet gaat via een Zwols been maar net naast.

Elze Huls

Pas aan het einde van de wedstrijd viel de eerste en meteen ook de laatste goal van de wedstrijd. Wel in het voordeel van Heerenveen: Elze Huls bracht de vrouwen de verlossing in de hoek van de goal. Er volgde nog tweemaal een wissel bij Heerenveen, maar extra doelpunten leverde het niet op.