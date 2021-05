Eén dode en twee personen zwaargewond door ernstig ongeluk bij Siegerswoude

Politie Fryslân @polfryslan

Rond 18:00 uur heeft er een ernstige eenzijdige aanrijding plaatsgevonden op de N917 nabij #Siegerswoude. Een voertuig lijkt meerdere bomen te hebben geraakt en is tegen een boom tot stilstand gekomen. Over de toestand van eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend.