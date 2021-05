Snelle reactie minister op cultuurbrandbrief geeft moed: "Maar, eerst zien en dan geloven"

Directeur Titia Huisman van theater De Koornbeurs in Franeker kan niet wachten totdat het zover is. "Wanneer het mag, dan zullen we de deuren zo snel mogelijk weer open gooien. We zijn er al heel lang klaar voor, onze protocollen zijn allemaal in orde."

Vanwege het beperkte aantal mensen dat bij een voorstelling aanwezig mag zijn, kan het financieel gezien voorlopig niet uit voor het theater. "Dat weet ook iedereen, dat is zo. Misschien moet je daar eerst overheen kijken en daar krijgen we natuurlijk ook steun voor. Het belangrijkste is de functie van het theater voor de gemeenschap, de binding die het met het publiek heeft. Dat is het eerste wat moet gebeuren en daar ligt ook onze eerste prioriteit."