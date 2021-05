Buma pleit bij informateur kabinet voor Lelylijn: "Noorden kan iets brengen in coronaherstel"

"De boodschap die ik heb gegeven is dat ik het Deltaplan heel belangrijk vind voor het Noorden", zegt Buma. Hij verwees naar het rapport Bouwstenen voor het Deltaplan dat in april werd gepresenteerd.

De provincie Fryslân biedt hiermee aan om 45.000 extra woningen te bouwen in ruil voor de aanleg en het verbeteren van treinsporen in het Noorden. De drie noordelijke provincies en Flevoland willen dat het nieuwe kabinet 9,5 miljard euro investeert in de aanleg van drie nieuwe of aangepaste spoorlijnen. Ook willen ze 220.000 huizen bouwen, waarvan dus 45.000 in Fryslân.

Spoorlijnen voor economische kracht

De plannen voor de spoorlijnen betreffen de Lelylijn, de Nedersaksen-lijn tussen Enschede-Emmen-Groningen, de IJmeerlijn tussen Almere-Amsterdam en het verbeteren van de huidige treinverbinding tussen Groningen, Leeuwarden en de Randstad over Zwolle.

Buma: "Dat moet betere verbindingen en een grotere kracht van onze economie opleveren. Het gaat dus mede om de Lelylijn, verbindingen rechtstreeks naar Leeuwarden en Groningen", zegt Buma.