GGD Fryslân: Minder zicht op coronavirus door gebruik zelftests

Uit landelijk onderzoek van het RIVM en de GGD blijkt dat een op de vijf mensen een zelftest doet als ze coronaklachten hebben. Dat is echter niet de bedoeling, zegt Hofstra. "Een zelftest voor thuis is iets minder betrouwbaar dan de sneltest en de PCR-test die we doen bij de GGD. Dat betekent dat de kans dat iemand een negatieve test thuis heeft, maar toch positief is, groter is dan wanneer we het bij de GGD doen."

Negatief of toch positief?

Waarom is het belangrijk om vooral bij klachten een officiële test te doen? "We zien met enige regelmaat mensen die een negatieve zelftest thuis hadden, toch uiteindelijk positief blijken te zijn. Dat is vooral vervelend als mensen met klachten een zelftest gaan doen. Mensen denken dat dat ze negatief zijn, gaan allerlei activiteiten ondernemen, en blijken bij ons toch positief te zijn. Dan moeten er heel veel mensen in quarantaine en isolatie en zijn er meer besmettingen ontstaan."