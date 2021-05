Marrit Steenbergen strandt in kwartfinale 200 meter wisselslag

Voor de wisselslag had Steenbergen vooraf al geen al te hoge verwachtingen, omdat ze haar meer had gericht op de vrije slag. In haar heat eindigde ze als achtste van de tien en met haar tijd kwam ze ook niet in de buurt van de olympische limiet, die op 2.12,12 ligt. Had Steenbergen onder die tijd gezwommen, dan had ze haar nog kunnen plaatsen voor dat onderdeel op de Olympische Spelen. Dat gebeurt dus nu niet en heel verrassend is dat ook niet, omdat de 21-jarige zwemster dan een dik persoonlijk record moest zwemmen.

Wol medaille mee naar huis

Hierdoor zit het Europees kampioenschap voor Steenbergen er nu op. Ze gaat met één medaille weer naar huis: maandag won ze met de estafetteploeg zilver op de 4x100 meter vrije slag. Op dat teamonderdeel komt Steenbergen de komende zomer ook uit op de Spelen.